У ПС ЗСУ не вказують, скільки загалом окупантами було випущено ракет.

Увечері сьогодні, 4 листопада, російські окупанти атакували Дніпропетровську та Полтавську області крилатими та балістичними ракетами, знищено було три "Іскандери", йдеться у повідомленні на сторінці Командування Повітряних сил Збройних сил України у Facebook.

"Сьогодні увечері, 4 листопада, ворог атакував крилатими та балістичними ракетами Дніпропетровщину та Полтавщину. В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил ЗС України знищено три крилаті ракети "Іскандер-К", - зазначили у ПС ЗСУ.

Водночас у повідомленні не вказується, скільки загалом російськими загарбниками було випущено ракет.

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Атаки РФ по Україні 4 листопада - деталі

Увечері 4 листопада російські окупанти завдали удару по Дніпропетровській області. Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак повідомив про "прильоти" в Дніпровській громаді.

Ворог поцілив по інфраструктурному об'єкту. Про постраждалих та загиблих не повідомлялося.

Крім того, загарбники завдали чергового удару по Полтавській області. Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що під ударом опинився Миргородський район Полтавської області.

За попередньою інформацією, уламки ракети пошкодили кілька житлових будинків у Миргородському районі. За словами Проніна, постраждали люди, серед них двоє дітей. Загинула одна жінка.

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