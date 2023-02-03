Російські загарбники за минулу добу 65 разів обстріляли населені пункти вільної частини Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація у Telegram.
"За інформацією Херсонської ОВА, російські окупанти 65 разів атакували мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, Херсон армія РФ атакувала 13 разів. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, школу та житлові будинки.
"Минулої доби на Херсонщині через російські обстріли загинули 2 людини, поранення різного ступеня тяжкості дістали 9 жителів області. Серед поранених – 5-річний хлопчик, дитину у стані середньої важкості доставили до лікарні", - сказано у повідомленні.
Ситуація у Херсоні
Наразі Херсон - найбільш регулярно обстрілюване велике місто за межами Донбасу.
За останніми даними, у Херсоні залишилося лише близько 20% населення - це менш ніж 60 тис. людей. Натомість до повномасштабного вторгнення у місті мешкало приблизно 333 тисячі людей.
За даними британської розвідки, росіяни активно обстрілюють Херсон, аби стримати можливий контрнаступ ЗСУ.