Росіяни здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини.

Минулої доби російські окупанти завдали чотири ракетних та п'ять авіаційних ударів по українській території. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що Росія не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру України, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення.

"Протягом минулої доби противник завдав чотири ракетних, два з них – по цивільній інфраструктурі міста Краматорськ Донецької області, а також 5 авіаційних ударів. Здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільних об'єктах Херсонщини та Миколаївщини", - йдеться у повідомленні.

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Вказано, що від ворожих ударів загинули та отримали поранення мирні громадяни.

Також в Генштабі попередили про високий рівень загрози подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Війна в Україні – поточна ситуація

Інститут вивчення війни вважає, що Путін переоцінив готовність армії РФ до великого наступу. Аналітики очікують, що великий наступ РФ закінчиться достроково без великого успіху.

Військовий оглядач Олег Жданов пояснив, чи будуть нові спроби висаджувати російський десант в українському тилу. Він зазначив, що теоретично Росія до такого варіанту готова.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна дійшла тієї стадії, де майбутня стратегічна поразка Росії стала вже очевидною. Проте ворог ще має ресурси для тактичних дій.

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