Як скоро це станеться – залежить від рішення противника, наголосила Гуменюк.

Протягом четверга, 26 жовтня, Сили оборони фіксували підвищену активність безпілотної розвідки з боку російських окупаційних військ. Це є певним передвісником того, що ворог готує новий обстріл.

Таку заяву зробила в ефірі телеканалу FREEДОМ начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк. За її словами, в Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 5 російських кораблів. Серед них патрульні кораблі, прикордонні служби, судна забезпечення. Також в акваторії знаходиться підводний ракетоносій, який може мати до 4 ракет типу "Калібр".

"Ми сьогодні фіксували певну підвищену активність безпілотної розвідки ворога і це абсолютно чіткий провісник того, що дійсно атака готується. Як скоро вона трапиться – це вже на розсуд і способи підготовки ворога. Але ми перебуваємо в готовності і розумінні, що така атака може відбутися в будь-який час", – наголосила вона.

Відео дня

Представниця Сил оборони півдня додала, що сам факт перебування підводного ракетоносія противника на чергуванні означає, що українцям треба реагувати на сигнали повітряної тривоги дуже швидко. Це повʼязано із тим, що виявити пуски ракет з підводного носія – завдання не з легких.

"Вони дуже часто запускаються на надзвичайно низькій висоті, і виявляються вже безпосередньо перед моментом атаки. Тому між сигналом тривоги і безпосереднім ударом може минути всього кілька секунд. Тому ми робимо акцент, що на бойовому чергуванні саме підводний ракетоносій. Про те, споряджений він чи ні, абсолютно достовірних даних немає", – пояснила вона.

Вона зауважила, що ракетоносії можуть бути спорядженими не повністю, проте люди все одно мають бути пильними.

"Такі дані отримати дуже складно, тому спиратися на них не варто і щоразу, розуміючи, що ракетоносій на чергуванні, потрібно розраховувати на його максимальну завантаженість. Крім того, нагадаю, що росіяни мають практику створювати напругу і завдавати ударів безпосередньо з бухт, де вони базуються, попри те, що це є грубим порушенням правил безпеки, вони таке вже втілювали. І це означає, що присутність ракетоносіїв взагалі в Чорному морі – це дуже високий рівень ракетної загрози. Тому ми говоримо, коли виходить ракетоносій на бойове чергування, це підвищення рівня ракетної загрози, а загалом вона тримається на високому рівні", – сказала Гуменюк.

Війна в Україні: актуальні новини

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу заявив, що Сполучені Штати очікують більше атак з боку російських окупаційних військ на полі бою в Україні. Він наголосив, що російські війська ще мають наступальний потенціал і не рахуються із втратами.

Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, на фронті протягом доби відбулось загалом 45 бойових зіткнень. Окупанти перегруповуються на трьох напрямках, а саме Лиманському, Запорізькому і Шахтарському. Тим часом на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках продовжуються атаки з боку окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: