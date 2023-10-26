Він зазначив, що у Росії ще є наступальний потенціал.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати очікують більше атак з боку російських окупаційних військ на полі бою в Україні.

"Ми очікуємо більше російських атак. Це динамічний конфлікт, і ми повинні пам'ятати, що у Росії ще є наступальний потенціал, і вона може домогтися певних тактичних успіхів в найближчі місяці", – сказав він під час брифінг у Білому домі.

Кірбі наголосив, що для досягнення такого результату, зокрема в районі Авдіївки, і на інших напрямках Росія продовжує не брати до уваги життя своїх солдатів.

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Війна в Україні: це варто знати

У четвер, 26 жовтня, головнокомандувач Збройних сила України, генерал Валерій Залужний провів зустріч з Верховним Головнокомандувачем Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі, командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі і начальником штабу оборони Великобританії адміралом сером Тоні Радакіним. Зокрема, вони обговорили посилення української ППО, наступальні операції Сил оборони України, а також обстановку на полі бою.

Тим часом США і Данія оголосили про нові пакети військової допомоги Україні. Штати передадуть озброєння на $150 млн, а Данія – на близько $500 млн.

За даними глави ОП Андрія Єрмака, від США Україна отримає в тому числі боєприпаси для систем ППО NASAMS, зенітні ракети Stinger, додаткові боєприпаси для HIMARS, ракети ППО AIM-9M. у той же час Данія передасть боєприпаси, БМП-2, танки Т-72ЕА та інше озброєння.

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