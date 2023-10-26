При цьому на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському продовжують атакувати.

На Лиманському, Запорізькому та Шахтарському напрямках росіяни здійснюють перегрупування військ і сьогодні штурмових дій не вели. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні щодо ситуації з російським вторгненням.

При цьому на Куп’янському, Бахмутському, Мар’їнському та Авдіївському напрямках сьогодні продовжують атакувати українських оборонців, на останніх двох напрямках – було найгарячіше.

За даними Генштабу, протягом поточної доби відбулось загалом 45 бойових зіткнень.

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Зокрема, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника в районах Богданівки та Хромового Донецької області. Також ворог намагався відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили 7 атак.

На Куп’янському напрямку окупанти вели безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області: на Авдіївському напрямку - в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 14 атак. На Мар’їнському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії за підтримки авіації в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Тут наші воїни відбили 13 атак ворога.

При цьому, як інформує Генштаб, на Лиманському та Запорізькому напрямках загарбники наступальних (штурмових) дій не вели, продовжують перегрупування військ. На Шахтарському напрямку противник зберігає військову присутність, здійснює перегрупування сил.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує проводити диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Генштаб інформує, що від початку доби ворог завдав 14 авіаційних ударів та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок цього є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Водночас авіація Сил оборони України протягом доби завдала удар по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та ще один - по зенітно-ракетному комплексу противника. Підрозділи ракетних військ уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та артилерійський засіб противника.

Війна в Україні - новини з фронту

Окупаційні війська намагаються оточити Авдіївку, активно застосовучи авіацію. За даними Генштабу, минулої доби найгарячіше було на Мар’їнському напрямку, де ЗСУ відбили понад 20 атак ворога, та на Авдіївському.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, коментуючи ситацію зазначив, що наразі Росія концентрує велику кількість людей та техніки біля Авдіївки, однак військової доцільності у цьому кроці немає. Він вважає, що російські операції тут є наслідком політичного рішення, частиною пропагандистського кроку, щоб показати, що окупанти здатні йти в наступ.

За його словами, зараз окупанти намагаються сконцентрувати біля Авдіївки підрозділи, які мають стосунок до декількох загальновійськових армій. Оглядач відзначив, що російські сили перетягують з Луганської області.

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