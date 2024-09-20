Однак сама ж Росія не може прикрити всю свою територію.

Окупаційна армія Російської Федерації планує у майбутньому цілодобово атакувати регіони України. Загарбники хочуть, щоб повітряні тривоги для наших громадян стали звичною справою

"Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету - вони хочуть вийти ледь не на цілодобовий режим атак в майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними", - повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Однак, на його думку, "в цю гру" можна грати вдвох. Російська ППО має точковий характер та не може повноцінно прикрити усі регіони країни-агресорки від українських дронів-камікадзе..

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"А збільшення інтенсивності атак загалом призведе до більш регулярних провалів ППО РФ, за прикладом Торопця", - додав Коваленко.

Удар по складу в Торопці - останні новини

У ніч на 18 вересня місто Торопець Тверської області Росії атакували дрони і уразили склад боєприпасів. Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець повідомив, що йдеться про щонайменше 60-70 сховищ, де зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів.

На думку аналітиків, арсенал зруйнований на 70-90%.

Як пише Defence Express, раніше були припущення, що оскільки на відео атаки можна було почути реактивний двигун, це могла бути "Паляниця". Однак аналітики висловили інші припущення.

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