Експерти спростували припущення, що на складі могла бути ядерка та пояснили, чому.

Минулої доби Україна уразила арсенал ГРАУ Міноборони РФ біля міста Торопець Тверської області, що викликало локальний землетрус.

Як пише Defence Express, раніше були припущення, що оскільки на відео атаки можна було почути реактивний двигун, це могла бути "Паляниця". Однак аналітики висловили інші припущення.

Зокрема, враховуючи масштаби ураження, ЗСУ або використали дуже значну кількість реактивних дронів, або ж атакували склад потужнішим зразком вітчизняного ракетного озброєння, наприклад, модернізований "Нептун".

Відео дня

"Бо якщо ще раз подивитись на наведені знімки та оцінювати можливий масштаб пожежі, то це якось дуже мало схоже і на "падіння уламків безпілотника", про яке заявляла російська адміністрація, і на влучання одного чи навіть кількох дронів. Водночас, на цьому моменті ми маємо підкреслити, що наші висновки зараз носять попередній характер. Достеменно оцінити масштаб руйнувань на 107-му арсеналу ГРАУ Міноборони РФ біля міста Торопєц можна буде лише після того, як на цьому об’єкті припиниться пожежа (росіяни самі погасять або все вигорить природним шляхом)", - зауважили аналітики.

Тоді ж можна буде говорити й про боєприпаси, які там зберігались - чи були там "Іскандери" та північнокорейські KN-23. Однак, на думку експертів, можна точно відкинути зберігання на цьому складі ядерної зброї. Хоча вибух і дав сейсмічний результат, мав би бути потужний витік радіації, який навряд чи оминув би всю Східну Європу, чи хоча б сусідню з РФ Україну.

Удар по складу в місті Торопець

Як повідомляв УНІАН, в ніч проти 18 вересня цей об'єкт потрапив під удар безпілотників українських сил. В результаті почалася пожежа та детонація боєприпасів.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що йдеться про щонайменше 60-70 сховищ, де зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів. За словами джерел у СБУ, на складі зберігалися ракети, для оперативно-тактичних ракетних комплексів "Іскандер" тактичних ракетних комплексів "Точка-У", КАБи та артилерійські боєприпаси.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що удари ЗСУ по тилових логістичних об'єктах Росії матимуть набагато ширший оперативний тиск на окупантів та вплинуть на їхні наступи на всьому полі бою.

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