Діяльність та операції цих агентів нібито не санкціонує керівництво ГУР.

Українські шпигуни планують таємні операції на території Росії. Агентів готують у навчальному центрі на південному сході України - секретному об'єкті, потрапити на який майже неможливо. Заходи безпеки безпрецедентні.

Кореспондент Time потрапив на базу з офіцером ГУР Миколою (ім'я не справжнє), який командує агентами. Перед поїздкою журналіст вимкнув телефон та помістив його в пакет, що блокує сигнали.

Журналіст зазначив, що атмосфера на базі його вразила з перших секунд. Він побачив десяток чоловіків і одну жінку. Вони "виглядали неймовірно молодими і мініатюрними", вправляючись зі зброєю.

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На базі є закритий тир з мішенями у вигляді диктатора Володимира Путіна, начальника генштабу Росії Валерія Герасимова та міністра оборони Сергія Шойгу, а також кількох російських пропагандистів.

"Я побудував це місце сам, за власні гроші. Це поза паперами. Уряд занадто повільний і бюрократичний. Нам потрібно швидко навчити людей і підготувати їх. Не існує державних спеціалізованих тренувальних таборів для операцій, необхідних для ведення цієї війни", - сказав Микола.

Ця війна шанс Україні зрівнятися з противником, вважає офіцер ГУР. На цій базі готують шпигунів для спеціальної місії на території Росії. Одну з таких груп журналіст зустрів дорогою до їдальні. Вони підозріло дивилися на іноземного кореспондента, але Микола щось пробурмотів, щоб їх заспокоїти.

"Вони готуються до транскордонної місії сьогодні ввечері в Росію. Умови ідеальні. Низькі хмари ховають місяць і зорі. Росіяни їх не чекають. Вони одягатимуться в цивільний одяг, матимуть підроблені документи, без телефонів, користуватимуться компасом, картою та рахуватимуть кроки, щоб зорієнтуватися", - розповів Микола.

Офіцер пояснив, що його місіями не командує і не санкціонує начальник військової розвідки Кирило Буданов. За його словами, під час процедури погодження "можливість буде втрачена". Перевірити ці слова неможливо. Деталі конкретних операцій, які проводять його люди, Микола відмовився повідомити. За його словами, серед агентів є й росіяни.

"У нас також є росіяни всередині Росії, які нам допомагають, люди, які бачать, наскільки ця війна безглузда, і ненавидять злочинний режим", - сказав він.

ГУР раніше публічно заявляла про кілька вражаючих рейдів, найвідомішим з яких був нічний рейд на водних мотоциклах, під час якого спецназівці встановили український прапор на березі Криму. Микола жорстоко ставиться до таких операцій.

"Ми називаємо людей, які проводили це (рейд у Крим), бригадами Спілберга. Ходили, бачили, знімали. Це була марна трата часу та ресурсів. Кирило, як завжди, був більше зацікавлений у тому, щоб відправити людей знімати рекламні фільми, ніж серйозні операції", - заявив спецназівець.

Микола визнав, що Україна "не може конкурувати з Росією за кількістю людей і озброєння". "Ми можемо конкурувати лише в хірургічних техніках. Технології та наше підприємницьке мислення переможуть російське м’ясо та сталь", - зазначив він.

На тлі тривожних новин про проблеми з продовженням підтримки України Заходом офіцер Микола заявив, що перспективи для ЗСУ в такому випадку будуть невтішними.

"Це буде важко. Але ми не здамося. Поїдемо в ліси, на гори, в поля. Це буде партизанська війна. Ми завжди можемо знайти зброю. Подивіться, як ми захищали Київ і Гостомельський аеропорт на початку війни. Наказів на це не було. Уряд був надто дезорганізованим на початку, і люди не чекали, коли їм скажуть захищати свою країну. Ми підняли зброю і відтіснили росіян. Ми зробимо це знову, незважаючи на те, що скаже будь-який уряд", - сказав Микола.

Рейди ГУР

Раніше у Головному управлінні розвідки Міністерства оброни України показали кадри підготовки та реалізації рейдів на територію тимчасово окупованого Росією Криму.

У ГУР наголосили, що їхні мотивовані розвідники-спецпризначенці "продовжують свій славетний бойовий шлях, демонструючи хоробрість і холоднокровність під час бойових завдань".

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