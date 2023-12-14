Окупаційні адміністрації створюють жахливі умови для людей, які відмовляються від російських паспортів.

Росія посилює репресії проти українців, які перебувають в окупації, перед "перевиборами" Путіна на посаду президента Росії.

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України. "Держава-агресор Росія значно активізувала маховик залякування та репресій у зв’язку з підготовкою до так званого виборчого процесу та "переобрання" Путіна, а також задля виявлення противників російського поневолення", - сказано в повідомленні на сайті.

Зазначається, що окупаційні адміністрації створюють жахливі й нестерпні умови для тих громадян, хто відмовляється отримувати російські паспорти: людям відмовляють у наданні медичної та соціальної допомоги, позбавляють доступу до електроенергії та системи водопостачання.

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У складі карально-репресивних груп, які проводять систематичні обшуки приватних помешкань українців на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, російські загарбники почали використовувати фахівців із аналізу поведінки. Вони під час так званої "перевірки документів" та обшуків пильно стежать за власником житла, створюючи додатковий психологічний тиск.

В ГУР зазначають, що, намагаючись залякати та встановити тотальний контроль за місцевим населенням, росіяни на окупованих українських територіях намагаються обрубати усі можливі канали зв’язку та доступу до інформації.

Зокрема, для отримання дозволу та можливості користуватись мобільним інтернетом українці в окупації мусять звернутись до підконтрольних росіянам провайдерів. "У цих компаніях на телефони людей вводять невідомі коди, що може свідчити про приховане встановлення шпигунських програм", - зазначають в ГУР.

"Вибори"в окупації: що відомо

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія країни-агресора ухвалила постанову, згідно з якою вибори президента РФ у березні пройдуть і на окупованих територіях України. Вони проходитимуть з 15 по 17 березня.

У ЦВК РФ заявили, що комісія нібито провела консультації з представниками російсього Міноборони та Федеральної служби безпеки, а також керівництвом так званих "ДНР" і "ЛНР" та окупованих частин Запорізької та Херсонської областей і вони вважають можливим проведення там "виборів".

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