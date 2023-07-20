Російські загарбники намагаються "інтегрувати" підрозділи "МВС" терористичних організацій з Міністерством внутрішніх справ країни-агресора.

На так званих правоохоронців із "ЛДНР", які не хочуть проходити службу у міністерстві внутрішніх справ Росії, чекає переведення у штурмові батальйони в зоні бойових дій.

Про це сказав речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

Ковальов зауважив, що на тимчасово окупованій території України в Донецькій та Луганській областях російські загарбники намагаються "інтегрувати" підрозділи та особовий склад співробітників свого так званого "міністерства внутрішніх справ" терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" з міністерством внутрішніх справ Росії.

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Зокрема, завершено було переатестацію співробітників головних та центральних управлінь загальною чисельністю до 500 осіб.

"Тих, хто відмовляється проходити службу у складі міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, переводять до зведених штурмових батальйонів і змушують воювати проти України в зоні бойових дій", - розповів Ковальов.

Війна в Україні - ситуація на окупованих територіях

Як повідомляв УНІАН, 16 липня журналіст Денис Казанський розповів, що в окупованому Луганську є "приліт" на території шахти "Мащинська", де розташовувалися сили російських загарбників.

Згодом у Збройних силах України фактично підтвердили "прильоти" по складу з ракетним озброєнням на окупованій частині Луганської області.

Пізніше журналіст з Луганської області Олексій Артюх з посиланням на інформацію від джерел повідомив, що у тимчасово окупованому проросійськими бойовиками "ЛНР" українському Луганську нібито були "прильоти" по базі 57 бригади російської армії. Згідно з інформацією, ворожу ціль вразили п’ять далекобійних ракет Storm Shadow.

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