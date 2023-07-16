В Збройних силах України фактично підтвердили недільні "прильоти" по окупаційних об'єктах на тимчасово окупованій частині Луганської області.
Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, йдеться про удари по складу з ракетним озброєнням по тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.
"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.
На кадрах видно та чутно потужну детонацію ракетного оброєння росіян, що зберігалося на розгромленому складі. Росія наразі не коментує атаку.
Недільні "прильоти" на Луганщині
Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилася інформація про потужні "прильоти" по околицях Луганська. За попередніми даними, прилетіло на територію шахти "Мащинська", яка знаходиться в селищі Ювілейний.
Журналіст Денис Казанський повідомив, що там нібито перебували сили противника.