На цьому об'єкті російські загарбники зберігали ракетне озброєння.

В Збройних силах України фактично підтвердили недільні "прильоти" по окупаційних об'єктах на тимчасово окупованій частині Луганської області.

Як повідомляє Стратегічне командування ЗСУ, йдеться про удари по складу з ракетним озброєнням по тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині.

"Фото та відео ураження Силами оборони України складу ракетного озброєння в тимчасово окупованому Ювілейному, що на Луганщині", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно та чутно потужну детонацію ракетного оброєння росіян, що зберігалося на розгромленому складі. Росія наразі не коментує атаку.

Недільні "прильоти" на Луганщині

Як повідомляв УНІАН, у мережі з'явилася інформація про потужні "прильоти" по околицях Луганська. За попередніми даними, прилетіло на територію шахти "Мащинська", яка знаходиться в селищі Ювілейний.

Журналіст Денис Казанський повідомив, що там нібито перебували сили противника.

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