Російська армія продовжує тероризувати населення правобережжя, скидаючи на скупчення місцевих жителів осколкові боєприпаси.

На одному з напрямків підрозділи ЗСУ знищили багато живої сили та техніки противника, серед якої танки, гармати та цілі пункти боєпостачання.

Як повідомляє пресслужба Сил оборони півдня, за минулу добу у зоні відповідальності цих підрозділів Збройних сил України ліквідовано 46 окупантів.

Українським захисникам вдалося знищити два танки противника, 12 гармат, міномет, п’ять одиниць автомобільної техніки та чотири човни загарбників. Також стерто з обличчя землі три польові пункти боєпостачання та два спостережні пункти.

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Водночас зазначається, що російська армія продовжує тероризувати мирне населення півдня. Зокрема, противник завдав удар ймовірно балістичною ракетою типу "Іскандер-М" по Кіровоградській області. Також загарбники завдали п’ять авіаційних ударів із застосуванням 29 керованих авіабомб по населених пунктах Херсонського та Бериславського районів.

Внаслідок ударів пошкоджено 12 приватних будинків та приватний автомобіль.

"Вночі ворог вчергове завдав ударів БпЛА типу "Shahed-131/136", спрямувавши їх по різних регіонах України. В нашій зоні відповідальності знищено п’ять БпЛА: по два в Кіровоградській та Херсонській областях, один - на Миколаївщині", - розповіли у пресслужбі.

Окрім того, окупанти продовжують застосовувати осколкові боєприпаси, скидаючи їх з дронів по населених пунктах правобережжя - в людних місцях, по автівках, подвір'ях. Тільки за минулу добу зафіксовано 11 таких скидів.

Також російські військові здійснили близько 90 артилерійських обстрілів з використанням понад 530 снарядів, в тому числі 11 обстрілів населених пунктів Херсонщини та Миколаївщини. Внаслідок цього пошкоджено 7 приватних будинків, дитячий садок, газогін.

За даними пресслужби Сил оборони півдня, корабельне угруповання ворожого флоту розгорнуто зараз в кількості 11 одиниць. З них 10 кораблів чергують у Чорному морі, один - в Азовському.

"На бойовому чергуванні підводний ракетоносій, спорядження якого до 4 ракет типу "Калібр", - розповіли у Силах оборони.

Ситуація на півдні - подробиці

Нагадаємо, нещодавно на півдні українські захисники знищили кілька гармат противника та багато автобронетехніки. Зокрема, на металобрухт було пущено самохідну артилерійську установку "Мста-С", дві гармати, комплект антенного поля радіотехнічних засобів та 15 одиниць автобронетехніки, два човни, два польові пункти боєпостачання окупантів та ще й пункт управління БпЛА "ZALA".

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