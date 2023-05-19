Також ударами по мирних населених пунктах вони намагаються стримувати контрнаступ ЗСУ.

Російські окупанти затоплюють поля та мінують дамби у Запорізькій області, готуючись до контрнаступу Збройних сил України.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко у Telegram. "Вояки РФ підтоплюють поля у Василівському районі, підвищуючи рівень води в каналах, мінують дамби, засіяні поля та всю лінію фронту, готуючись до наступу ЗСУ та свого "повернення додому", - зазначив він.

Також, за словами Малашка, збільшилась кількість обстрілів: від авіації, РСЗВ та артилерії потерпають наші багатостраждальні міста-герої - Оріхів, Мала Токмачка, Гуляйполе тощо.

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"Ударами по мирних населених пунктах ворог намагається стримувати наш контрнаступ. Вже близько місяця спостерігаємо мародерство окупантів: з ЗАЕС вивозять документи, з домівок людей - їх особисті речі. Перекриваючи постачання продуктів, окупанти запроваджують примусову евакуацію. Після вивезення - людей кидають напризволяще", - поінформував очільник ОВА.

Ситуація в Запорізькій області: останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб поінформував, що на тимчасово окупованій території Запорізької області людям, які погодились співпрацювати з загарбниками, пропонують письмово відмовитися від українського та прийняти російське громадянство.

За даними Центру національного спротиву, окупанти вже вивозять майно із навчальних закладів на окупованих територіях області.

В українській розвідці кажуть, що наразі на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей знаходиться близько 152 тисяч особового складу росіян.

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