Окупанти разом із представниками місцевих "адміністрацій" систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців.

Російсько-окупаційна влада продовжує порушувати права людей на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України, особливо що стосується прав людини. Найпоширенішим порушенням за поточний рік є порушення права на власність. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що росіяни разом із представниками місцевих окупаційних адміністрацій, а також іншими членами незаконних збройних формувань систематично привласнюють або знищують майно місцевих мешканців.

"Громадяни України, які були змушені виїхати з окупованих територій, на даний час не мають змоги підтвердити право власності на нерухомість. У зв’язку з цим, окупаційна влада не соромлячись допомагає своїм "защитникам отечества", ветеранам бойових дій, особливо тим, які брали активну участь під час широкомасштабного вторгнення", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що низка нерухомості на ТОТ використовується у воєнних цілях - зокрема, для розміщення особового складу та техніки російсько-окупаційних військ.

"Центр національного спротиву закликає місцеве населення на ТОТ продовжувати передавати інформацію про противника, оскільки це найефективніший спосіб пришвидшити звільнення окупованих територій", - підсумовують у ЦНС.

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