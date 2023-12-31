Він назвав 2023 рік надскладним.

Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний та українські військовослужбовці у новорічний вечер опублікували відеозвернення.

Головнокомандувач називає 2023-й ще одним надскладним роком боротьби за свою землю та свободу, роком, коли Україна вистояла завдяки українським солдатам і матросам, сержантам і офіцерам, завдяки кожному з них.

"Я дякую нашим військовим за стійкість і самовідданість величній справі - захищати Україну. Схиляю голову перед українськими воїнами, які загинули в боях за Батьківщину. Вони назавжди у наших серцях. 2024 рік не буде легким. Боротьба за свободу та майбутнє наших дітей продовжується. Вірю, що ми з гідністю пройдемо усі випробування та крок за кроком продовжимо наближати нашу Перемогу! Всіх, хто зараз у бою, на спостережному пункті, веде розвідку чи нищить ворога дроном. Хто тримає удар та завдає його у відповідь. Рідних і близьких наших воїнів. Всіх, хто вірить і допомагає Збройним Силам України - з Новим Роком! Разом ми переможемо! Слава українським захисникам і захисницям" - написав Залужний в своєму офіційному Telegram-каналі .

Українські військовослужбовці зазначають, що ця новорічна ніч не відрізнятиметься від всіх попередніх ночей боротьби з окупантами. Вони закликать українців згадати про вже пройдений шлях та ціну, яку довелося заплатити.

"Попереду багато роботи. У нас різні завдання, але одна мета - перемогти. Тут немає неважливих. Кожен з нас - воїн. На спостережному пункті, в наряді на кухні чи на складі, за пультом дрона, споряджаючи гармати чи підвозячи пальне і провізію, за штурвалом винищувача чи патрульного катера, кожен з нас - основа оборони і запорука перемоги. З Новим 2024 роком! З роком, який точно зробить нас сильнішими і наблизить перемогу", - зазначили бійці.

31 грудня в Україні: атаки тривають

Як відомо, російські загарбницькі війська з минулого вечора атакують Україну дронами та ракетами. Зараз більша частина країна охоплена повітряними тривогами.

Повітряні сили повідомляли, що у повітряному просторі України перебуває кілька десятків російських безпілотних літальних апаратів.

Вдень у Херсонській, Харківській, Кіровоградській та Запорізькій областях лунали вибухи.

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