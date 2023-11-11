Проблема набула вже системного характеру і охоплює всю територію України.

Росіяни вербують українських дітей, щоб вони повідомляли про мінування шкіл та інших об’єктів. Це явище набуло вже масового характеру, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Зафіксовано факти, коли з території Російської Федерації вербують наших дітей і змушують їх повідомляти про мінування українських шкіл. Це набуло зараз системного явища, масового. Причому територія – всієї України", – розповів він.

За словами омбудсмена, зараз знайдено дієвий механізм, як цьому протидіяти. Що це за механізм, він не сказав, але зазначив, що серед дітей треба також проводити роз’яснювальну роботу. Цим мають займатися як батьки, так і вчителі.

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"Можливо, треба провести окремий урок, де цю інформацію треба донести до наших дітей: що вас росіяни хочуть використовувати проти України. Це не ігри, це серйозна пропагандистська і розвідувальна робота, яка проводиться розвідувальними органами РФ", – зазначив Лубінець.

Він додав, що такі дії росіян "чітко підпадають" під категорію воєнних злочинів. Також омбудсмен пообіцяв офіційно звернутися до Міністерства освіти з проханням провести роз’яснювальну роботу серед школярів та студентів.

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Також ми розповідали, що сьогодні агресор вперше за довгий час намагався завдати ракетного удару по столиці. Але в ГУР вважають, що поки рано говорити про початок масштабного енергетичного терору.

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