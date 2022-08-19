Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на Західній Україні.

Служба безпеки України припинила діяльність хакерів, які два роки тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування".

Як повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, викрито двох регіональних керівників групи анонімних "мінерів" "FR Destructor", яка здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

За його словами, зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців.

Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на Західній Україні.

Зокрема, вони відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування, підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування, та організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Як повідомляв УНІАН, 4 серпня Україною прокотилася хвиля повідомлень про мінування.

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