Протягом доби ворог здійснив 16 обстрілів.

Російські окупаційні війська протягом доби, 19 червня, 16 разів обстріляли прикордоння Сумської області. Там зафіксували 101 вибух.

Як повідомляє Сумська обласна військова адміністрація в Telegram, обстрілів зазнали Миропільська, Хотінська, Краснопільська, Білопільська, Юнаківська, Шалигинська, Новослобідська громади. Зокрема, по Хотінській громаді ворог здійснив мінометний обстріл, там зафіксували 8 вибухів.

"Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та артилерії (43 вибухи). Внаслідок одного з артобстрілів (18 вибухів) було пряме влучання у житловий будинок, тілесні ушкодження отримали 1 цивільна особа та дитина 2010 р.н. та пошкоджено житловий будинок. Миропільська громада: здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). Також зафіксовано скидання зі БпЛА квадрокоптерного типу 1 гранати "Ф-1" (1 вибух). Крім того, росіяни били з міномету (6 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та гаражне приміщення", – йдеться у повідомленні.

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Окупанти обстріляли з мінометів і Юнаківську громаду, зафіксовано 9 вибухів. В результаті російської атаки відбулося влучання по житловому будинку. Загинула одна людина, ще одна цивільна особа поранена. Також зафіксовано артобстріл.

"Новослобідська громада: 7 мін скинули росіяни на територію громади. Білопільська громада: був мінометний обстріл (2 вибухи). Шалигинська громада: зафіксовано обстріл із гранатомету АГС (3 вибухи). Середино-Будська громада: був мінометний обстріл (4 вибухи)", – додали в ОВА.

Обстріли України: останні новини

Вночі 19 червня російські загарбники вдарили по Херсону. Про наслідки жахливого обстрілу розповіли в ОВА: ворог вдарив по одній з місцевих АЗС, а також влучив у станцію автобусів. Від обстрілів також постраждали склади, виставочні зали та господарські споруди.

Вночі росіяни атакували і Одещину. Ворог здійснив пуски крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря. Усі чотири ракети вдалося знищити силам ППО.

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