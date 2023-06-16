Одну дитину ушпиталили.

Російські окупанти протягом 15 червня здійснили 21 обстріл прикордоння Сумської області. Станом на 21:00 було зафіксовано 98 вибухів. Внаслідок атак постраждали діти.

Як повідомили у Сумській ОВА, під ворожим вогнем були Краснопільська, Білопільська, Глухівська, Есманська, Свеська, Середино-Будська громади.

"Глухівська громада: були мінометні обстріли (19 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів (3 вибухи) поранення отримали 3 дітей (2010 р.н., 2013 р.н. та 2014 р.н. ). Одну дитину госпіталізовано, іншим надано медичну допомогу без госпіталізації", – йдеться у повідомленні.

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По території Есманської громади випустили. Водночас у Білопільській громаді зафіксували 23 вибухи. Крім того, було здійснено авіаудар із гелікоптера – ворог випустив 9 некерованих ракет.

У Свеській громаді пролунали 4 вибухи. По Середино-Будській громаді здійснено авіаудар із гелікоптера – противник випустив 5 ракет.

"Також були мінометні обстріли (15 вибухів). Внаслідок одного з мінометних обстрілів сталося загоряння покрівлі 2-поверхової адміністративної будівлі підприємства. Миколаївська громада: зафіксовано мінометний обстріл (6 вибухів). Краснопільська громада: був мінометний обстріл (1 вибух)", – додали в ОВА.

Обстріли українських міст окупантами

15 червня російські окупаційні війська обстріляли Херсонщину. Внаслідок атаки загинула людина, ще одну з пораненнями доставили до лікарні. Під ворожим вогнем опинилися Козацьке та Берислав, де 55-річний чоловік загинув у власній квартирі.

Днем раніше росіяни вдарили по Херсону. Постраждали двоє волонтерів, які допомагали проводити евакуацію цивільних. Один із них – іноземець.

Вночі 13 червня окупанти здійснили ракетний удар по Кривому Рогу. Жертвами обстрілу стали 13 осіб, понад 30 постраждали. Також пошкоджено близько 400 квартир.

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