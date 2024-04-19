Партизани чинять диверсії та допомагають ЗСУ з наведенням.

Російські загарбники бояться спротиву українців на окупованих територіях, заявив заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Український спротив існує і контролюється, незважаючи на тривалу окупацію. Практично весь наш "Бердянський світ" приємно шокований, що це триває, і доходить до того рівня, що російські канали і боти створюються саме через те, що окупанти бояться. Всі колаборанти брали участь у так званих виборах під охороною, зі зміною місця проживання та іншими заходами безпеки. Фактично спротив може ці "вибори" зривати", - пояснив Дудукалов.

Він додав, що президентські вибори РФ у окупованому Бердянську були фактично зірвані. Це стало можливим завдяки кільком диверсіям.

Відео дня

"Окупанти навіть не змогли запросити людей на дільниці в класичному вигляді. Всі голосування відбувалися під під'їздом. Була відкрита одна дільниця на 15 хвилин, щоб зробили фото і відео. Потім всі швиденько розійшлись по домівках, бо розуміли, що десь буде чергова "бавовна"", - згадує заступник голови райради.

Попри те, що багато людей піддалися пропаганді й погодилися на співпрацю з РФ, спротив продовжується. Дудукалов зауважив, що це допомагає ЗСУ.

"Після прильотів Storm Shadow чи інших ракет, окупанти бояться, що будуть відправлятися стовідсоткові звіти "куди треба", і контент буде в медіа. Вони розуміють, що навколо них українці. Коли цей спротив не активний, росіяни все одно визнають, що не контролюють суспільство і ситуацію. Якщо будуть відбуватися якісь чергові акції, на кшталт виборів, спротив ще покаже свою силу і окупанти будуть продовжувати його боятись", - підсумував він.

Диверсії у Бердянську

Як повідомляв УНІАН, у лютому у Бердянську знищили колаборанта-"передовика". Чоловік до повномасштабного вторгнення РФ займався продажем тютюнових виробів та перероблюванням сміття, а після того, як Бердянськ був захоплений росіянами, допомагав окупантам "віджимати" майно та бізнес місцевих мешканців та доповідав ворогам про прихильників України.

6 березня було ліквідовано організаторку путінських псевдовиборів Світлану Самойленко.

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