У тимчасово окупованому Бердянську зранку лунали звуки вибухів.
Про це повідрмив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Наші партнери повідомляють, що підіймається дим з району комендатури та гучно у центрі. Дим з боку Приморської площі. Або щось раптом здетонувало, або кара небесна", - прокоментував Андрющенко.
Він додав, що в даний час деталі встановлюються.
Через деякий час Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі також гучно. "Спостерігаємо за роботою ворожої ППО. Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови", - зазначив він.
"Кальміуський район. Бум. Пожежа в районі промзони вул. Тополіна - Аглофабрика. Деталі згодом!", - сказав Андрющенко.
"Бавовна" в окупованих містах
Час від часу в окупованих росіянами містах стається "бавовна". Так, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області 9 грудня сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Також в мережі з'явилися фото "уламків в Макіївці" без уточнення, про що йде мова, але з очевидним натяком, що це залишки ракети, яка вдарила по нафтобазі.
Також ЗСУ завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, що скоротило можливості Росії у проведенні контрнаступу на Лиманському напрямку.