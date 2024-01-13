В даний час наслідки прильотів у містах уточнюються.

У тимчасово окупованому Бердянську зранку лунали звуки вибухів.

Про це повідрмив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. "Наші партнери повідомляють, що підіймається дим з району комендатури та гучно у центрі. Дим з боку Приморської площі. Або щось раптом здетонувало, або кара небесна", - прокоментував Андрющенко.

Він додав, що в даний час деталі встановлюються.

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Через деякий час Андрющенко повідомив, що у тимчасово окупованому Маріуполі також гучно. "Спостерігаємо за роботою ворожої ППО. Причому, знову ППО прямо впритул до житлової забудови", - зазначив він.

"Кальміуський район. Бум. Пожежа в районі промзони вул. Тополіна - Аглофабрика. Деталі згодом!", - сказав Андрющенко.

"Бавовна" в окупованих містах

Час від часу в окупованих росіянами містах стається "бавовна". Так, у тимчасово окупованій Макіївці Донецької області 9 грудня сталася потужна пожежа на місцевій нафтобазі. Також в мережі з'явилися фото "уламків в Макіївці" без уточнення, про що йде мова, але з очевидним натяком, що це залишки ракети, яка вдарила по нафтобазі.

Також ЗСУ завдали удару по нафтобазі в тимчасово окупованому Луганську, що скоротило можливості Росії у проведенні контрнаступу на Лиманському напрямку.

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