Українські прикордонники зупинили дві групи розвідки російських загарбників на Сіверщині.
Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Telegram.
"На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки противника", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, вдень ворог намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника.
"По ворожому коптеру відкрили вогонь та збили", - зазначили в ДПСУ.
Крім того, до спостережних постів намагались підійти дві групи наземної розвідки окупантів, яких також зупинили прикордонники.
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