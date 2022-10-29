Також було збито безпілотник окупантів.

Українські прикордонники зупинили дві групи розвідки російських загарбників на Сіверщині.

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України у Telegram.

"На Сіверському напрямку прикордонники зупинили просування розвідки противника", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, вдень ворог намагався розвідати підступи до позиції за допомогою безпілотника.

"По ворожому коптеру відкрили вогонь та збили", - зазначили в ДПСУ.

Крім того, до спостережних постів намагались підійти дві групи наземної розвідки окупантів, яких також зупинили прикордонники.

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