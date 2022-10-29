Техніки противника не видно / twitter.com/ArtisanalAPT

Російські війська вивели майже всі транспортні засоби з аеропорту в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це в Twitter повідомив дослідник OSINT технологій Тім Ехарт.

На опублікованих супутникових знімках техніки противника не видно - тільки сліди. 

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twitter.com/ArtisanalAPT

Аеропорт в Чорнобаївці

Ситуація на Херсонському напрямку

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав не недооцінювати брехню окупантів про нібито їхню готовність "тікати" з Херсона.

Таким чином ЗС РФ намагаються створити інформаційний фон, щоб заплутати українське командування щодо справжніх намірів ворога. ЗСУ працюють над їхнім оточенням.

Разом з тим вже кілька тижнів окупанти зайняті "евакуацією" матеріальних цінностей з Херсона та депортацією цивільного населення.

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