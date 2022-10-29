Чорнобаївка залишається для росіян "капілярним шляхом", щоб просуватися вглиб українських територій.

Російські війська вивели майже всі транспортні засоби з аеропорту в Чорнобаївці Херсонської області.

Про це в Twitter повідомив дослідник OSINT технологій Тім Ехарт.

На опублікованих супутникових знімках техніки противника не видно - тільки сліди.

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Аеропорт в Чорнобаївці

У період з лютого по весну 2022 року ЗСУ активно били по території об'єкта, не допускаючи висадки ворога і позбавляючи його вертольотів.

22 березня українські військові увосьме вдарили по аеропорту, після чого західні ЗМІ помітили виведення техніки ЗС РФ.

Як пояснював радник ОП Олексій Арестович, Чорнобаївка залишається для росіян "капілярним шляхом", щоб просуватися вглиб українських територій.

Ситуація на Херсонському напрямку

Напередодні президент Володимир Зеленський закликав не недооцінювати брехню окупантів про нібито їхню готовність "тікати" з Херсона.

Таким чином ЗС РФ намагаються створити інформаційний фон, щоб заплутати українське командування щодо справжніх намірів ворога. ЗСУ працюють над їхнім оточенням.

Разом з тим вже кілька тижнів окупанти зайняті "евакуацією" матеріальних цінностей з Херсона та депортацією цивільного населення.

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