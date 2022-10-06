Режим Лукашенка продовжив дію заборони польотів цивільної авіації над південною частиною країни.

Загроза ракетного обстрілу України з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

Про це повідомляє проект "Беларускі Гаюн".

За даними спостерігачів, режим самопроголошеного президента РБ Олександра Лукашенка продовжив дію зони обмеження для польотів усіх типів цивільних повітряних суден (включно з БПЛА) на висотах від 0 до 19 800 метрів на півдні Білорусі до 1 січня 2023 року.

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Обмеження не поширюється на авіацію ЗС РБ та Держприкордонкомітету РБ. Територія зони обмеження не змінилася.

Як зауважують спостерігачі, Білорусь запровалила цю заборону 24 лютого 2022 року, коли Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну, зокрема й з території РБ. Саме з півдня Білорусі і відбуваються запуски ракет територією України. З початку війни з території Білорусі українськими містами було запущено не менше 717 ракет.

"Таким чином, загроза ракетного обстрілу території України з повітряного простору Білорусі зберігається як мінімум до кінця 2022 року", - резюмують спостерігачі.

Війна в Україні: роль Білорусі

З початку повномасштабної агресії проти України Росія активно використовує територію Білорусі для нанесення ударів по українських містах. Також саме звідти заходили війська для штурму Києва.

Як повідомляв раніше УНІАН, начальник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що Лукашенко боїться участі Білорусі в розв'язаній Росією війні проти України, і він зробить все, щоб цього не сталося.

При цьому, 4 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко визнав, що його країна бере участь у "російській спеціальній військовій операції". У той же час диктатор відмовився відправляти білоруських солдатів в Україну.

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