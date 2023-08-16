Українські військові закріплюються на рубежах.

Українські військові в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів Урожайне Донецької області.

Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. "Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", - повідомила Маляр.

Ситуація в районі Урожайного

Нещодавно заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові мають частковий успіх у напрямку села Урожайне Донецької області, яке знаходиться біля раніше звільненого селища Старомайорське. Там ворог відчуває проблеми з логістикою, через постійну "бавовну".

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13 серпня з'явилась інформація, що ЗСУ вибили окупантів з позицій в Урожайному - стратегічно важливому південно-східному селищі, яке українські воїни протягом кількох днів відбивали в рамках контрнаступу.

15 серпня у вечірньому зведенні Генштаб повідомив, що на Шахтарському напрямку загарбники безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного.

А сьогодні начальник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко розповів, що селище фактично зруйноване ворожою артилерією із застосуванням реактивних систем залпового вогню. За його словами, в Урожайному до повномасштабного вторгнення проживали не більше 500 людей.

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