Росіяни не можуть нормально прикрити ППО навіть Москву. В інших регіонах все набагато гірше, - військовий експерт Павло Нарожний

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів в інтерв’ю УНІАН про те, як удари по російських заводах та нафтобазах впливають на спроможність РФ вести війну та чи здатна Росія захистити важливі об’єкти на своїй території та в окупованому Криму.

Павле, вже не вперше можемо спостерігати систематичні вибухи, якісь пожежі на заводах російського ВПК, підприємствах, нафтобазах, які забезпечують російську армію. Чи здатна Росія захистити свої тили?

Ми бачимо системні пробіли у протиповітряній та протиракетній обороні ворога. Звісно, вони мають на озброєнні такі потужні комплекси як С-300 та С-400, їх не треба недооцінювати, але ми бачимо, що українська армія спроможна завдавати доволі руйнівних ударів. Все це ми можемо робити завдяки тому, що використовує нестандартні та "некнижкові" підходи. Наприклад, можна подивитися на удари по аеродромах, які були завдані "картонними", або "дерев’яними" дронами. Системи ППО не бачать такі дрони, тому що вони не відбивають електромагнітного проміння, відтак й на радарах їх не видно.

Якщо ж говорити про використання ракет, то можна згадати нещодавній удар по судноремонтному заводу в Севастополі. Ми достеменно не знаємо, якою ракетою був завданий удар - це могли бути й модернізовані українські "Нептуни", це могли бути й ракети "Storm Shadow". Так само ми не знаємо кількості випущених по Севастополю ракет – є лише офіційна точка зору міністерства "нападу" Росії, які казали про десять, але їм вірити не можна, адже вони можуть сказати будь-що для дезінформації. Однак такі ракети, суто теоретично, системи ППО ворога повинні збивати. Проте чомусь не збили.

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Це може свідчити зокрема й про завищені характеристики систем С-300 та С-400, які росіяни використовують. Ну, або мова все ж йде про "Storm Shadow", які зроблені з використанням стелс-технологій, тобто їх дуже погано бачать радари. Або були використані, скажемо так, хибні цілі: тобто спочатку перевантажили системи ППО дешевими ракетами (такі є у нас на озброєнні, їх нам передавали союзники), і вони були збиті, а потім, коли росіяни перезаряджали свої системи ППО, запустили серйозну ракету типу "Storm Shadow".

Чим РФ може відповісти – якось посилити свої ППО?

Ну, яка може бути відповідь? Вони можуть взяти якусь величезну кількість людей, які патрулюватимуть усі військові об'єкти. Але таких об'єктів на території Росії тисячі. Тому всі їх патрулювати просто нереально. Для цього треба, щоб все населення Росії водило хороводи навколо цих об'єктів.

Іншими словами, якоїсь системної відповіді вони зробити не зможуть. Ці удари будуть продовжуватися, вони й надалі будуть успішними.

Коли ми говоримо про "пробіли" у роботі російських ППО та ПРО, вони пов'язані з недостатнім досвідом росіян у збитті повітряних цілей, чи, можливо, з кількістю наявних у них систем?

Я впевнений, що проблема більше у кількості. Росія – величезна за площею країна, кількість таких військових об'єктів там, ну, неймовірно висока. Адже йдеться про заводи з виробництва боєприпасів, військові склади, військові частини, аеродроми, портову та енергетичну інфраструктуру, нафтобази та інші об'єкти. Їх всі треба захистити, прикрити системами ППО.

Необхідна для належного прикриття система, - це ПРО далекого радіусу дії, яка може захистити від літаків та від ракетного озброєння. Мова про С-400. При цьому, варто брати до уваги, що комплекс С-400 - єдиний на озброєнні РФ, який може збивати саме ракети (з великою "натяжкою" можна ще казати, що С-300 теж це може). І однозначно можна сказати, що таких систем у ворога недостатньо.

Також, крім цих протиракетних установок, Росії потрібні системи, які можуть захисти від дронів, які летять низько та повільно, типу "шахед" чи "бобер". Вони дешеві, летять на невеличкій висоті - до 200 метрів, та на невеликій швидкості - до 200 км на годину. Для таких цілей треба система ППО з найменшим радіусом дії.

Також Росії треба захищатися від крилатих ракет, бо в нас є зокрема "Нептун", а для цього потрібні системи середнього радіуса дії - формату "Бук", формату "IRIS-T".

Відтак, таку оборону з кількох типів систем ППО та ПРО росіяни мають вибудувати на кожному стратегічному об'єкті, щоб він був добре захищений. Але це зробити просто нереально. По-перше, на це потрібні сотні мільярди доларів. По-друге, навіть якщо ці гроші є, то стоїть питання у швидкості виробництва. РФ не може просто взяти і за один день виробити необхідну кількість таких комплексів, їх треба роками виробляти. Тим паче, що Україна системно знищує російські системи ПРО та ППО. Тому Росія у відповідь на українські атаки нічого не зможе зробити.

Чи впливає така гостра потреба у захисті інфраструктури всередині РФ на ситуацію на фронті? Можливо, якесь озброєння Росія звідти забирає та перекидає в тил?

Вони, швидше, забирають від своїх стратегічних об'єктів та перекидають на фронт. Бо для них дуже важливо захистити ділянки саме там.

Україна використовує ті ж крилаті ракети, зокрема "Storm Shadow", керовані авіабомби, вертольоти. І росіянам треба засобами ППО прикривати фронтову лінію. А фронтова лінія - 1500 км, величезна. Крім того, ми уже бачимо, що українські літаки вільно літають над акваторією Чорного моря. Тобто росіянам треба ще й Крим прикривати. Тож можемо говорити про 1500 км фронту плюс приблизно 1500-2000 км кордону України з Росією, плюс Крим із ще приблизно 1 000 км – їм треба прикривати величезні площі.

З нашого боку більш виграшна ситуація.

А наскільки збиткові та шкідливі наші удари для російського ВПК?

Я не беруся оцінити загальні економічні масштаби, зокрема й те, скільки вартує судноремонтний завод, по якому вдарили нещодавно. Були знищені підводний човен і корабель, також постраждали доки, у яких відбулися вибухи. Однозначно можна сказати, що інфраструктура цього заводу була порушена. Я навіть не уявляю, скільки може коштувати ремонт і скільки часу треба, щоб його відремонтувати, чи побудувати.

Можна також згадати вибух на заводі артилерійських боєприпасів у Сергієвому Посаді Московської області. Тут йдеться про мільярди доларів, щоб такий завод збудувати з нуля.

Якщо говорити про удари по аеродромах, то тут уже питання вартості кожного літака. Наприклад, літаки Ту-22 в Росії не виробляють, у них просто немає виробництва. Тому ці літаки - ресурс, який має конкретну кількість. Тобто, йдеться про дуже дорогі удари.

Якщо говорити про знищення систем ППО, зокрема С-400 на Тарханкуті у Криму, то така система коштує 1,2 млрд доларів кожна одиниця, а ми знаємо про знищення, як мінімум, двох.

А яка потужність російської ППО у кількісному складі? Скільки таких комплексів є у Росії?

Якщо говорити про С-400, то їх всього до 50 одиниць. Якщо про С-300, то їх набагато більше - декілька сотень. Але навіть зараз кількості таких систем недостатньо. Ми бачимо, що вони ставлять колісні ППО на дахах будівель, тому що явно у всіх регіонах у них немає далекобійних систем ППО та ПРО. Навіть якщо вони Москву не можуть нормально прикрити, то в інших регіонах все набагато гірше.

Тобто, можемо говорити, що удари по інфраструктурі російського ВПК доволі ефективні та завдають великих збитків РФ?

Так. Зокрема, якщо говорити про знищений нещодавно підводний човен. У них таких чотири. Тобто була знищена одна чверть від усіх наявних підводних човнів-носіїв "Калібрів", якими Росія завдає ударів по Україні. А нові підводні човни вони в Крим не можуть пригнати морем та не можуть перевезти залізницею.

Чи здатна Росія відновити знищені потужності, зокрема заводи чи нафтобази?

Якщо говорити про умовну нафтобазу, то це відносно легко зробити. І це обійдеться у відносно невеличку суму. А якщо, наприклад, говорити про завод із виробництва артилерійських боєприпасів, чи судноремонтний завод, то тут йдеться про мільярди доларів і про декілька років для їхнього будівництва.

Фінансова можливість у РФ для цього є?

Фінанси у них, на жаль, є. Але постає питання, чи можуть вони наразі придбати необхідне обладнання, наприклад, для заводу з виробництва артилерійських боєприпасів. Адже на РФ накладено багато санкцій.

Навіть, якщо якось вони можуть обійти санкції, то тут і питання грошей, і питання часу. Адже вони мають закупити обладнання, підключити його та протестувати, а вже потім налагодити виробництво (високотехнологічне виробництво коштує багато мільярдів доларів). Тут дуже важливе питання якості вироблених боєприпасів, адже невелика помилка під час виготовлення дуже сильно впливає на їхню якість.

Якщо говорити про бронетехніку, то росіяни, наприклад, зараз не встигають відновлювати танки, які до цього перебували на зберіганні. Хоча це не виробництво, а просто ремонт. Однак, навіть це вони налагодити не можуть. Тобто, у них є танки на складах, але вони не встигають їх відновлювати у такій кількості, з якою Україна їх знищує.

Але в цілому удари, яких зараз завдає Україна по російських тилах, - це дуже серйозні удари по спроможності ворога продовжувати війну.

Антоніна Доломанжи

Антоніна Доломанжи