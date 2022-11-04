Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину вісьмома дронами-камікадзе, всі вони знищені ППО.

Цієї ночі окупанти атакували Дніпропетровщину вісьмома дронами-камікадзе, всі вони знищені нашою ППО. Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Наша ППО круто попрацювала цієї ночі. Приземлила 8 ворожих "Шахедів". Усі ці дрони-камікадзе військові з повітряного командування "Схід" знищили у Нікопольському районі. Класна робота!", - розповів він.

Резніченко також наголосив, що тероризували росіяни район і іншою зброєю.

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"Обстріляли "Градами" та важкою артилерією 4 громади - Нікопольську, Мирівську, Червоногригорівську та Марганецьку. Минулося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені житлові будинки, автівки, газопровід. Обірвана лінія електропередач", - розповів він.

У інших районах, за словами Резніченка, обійшлося без ворожих ударів і на цю хвилину спокійно.

Удари по Дніпропетровщині

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі над Дніпропетровщиною зафіксовані ворожі безпілотники, працювала протиповітряна оборона.

Також у ніч на 3 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, а наші оборонці знищили над областю чотири дрони-камікадзе. Ворог завдав удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі.

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