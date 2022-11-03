Місцева влада закликала громадян залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото чи відео у соцмережі.

Над Дніпропетровщиною зафіксовані ворожі безпілотники, працює протиповітряна оборона.

"Дістали росіяни та їхні "мопеди". Триває бойова робота сил ППО. Наші захисники ловлять гадів", - повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук у Telegram.

Громадян закликали залишатися в безпечних місцях до кінця повітряної тривоги і не викладати фото чи відео у соцмережі.

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Удари по Дніпропетровщині

У ніч на 3 листопада окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, а наші оборонці знищили над областю чотири дрони-камікадзе. Ворог завдав удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі.

Війна в Україні: головні новини

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й сході України. Через дощову погоду просування захисників дещо уповільнилося, втім, це не заважає знищувати склади боєприпасів і техніки росіян.

За інформацією західних чиновників, на півдні України ворог відчуває дефіцит артилерійських боєприпасів, що може пришвидшити їхній відступ з Херсонщини.

На Донбасі бої точились на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас, за оцінкою головнокомандувача Генштабу ЗСУ Валерія Залужного, росіяни навпаки утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, щодня відбувається до 80 атак.

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