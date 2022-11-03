Окупанти здійснили масовану атаку.

Вночі окупанти здійснили масовану атаку на Дніпропетровщину, а наші оборонці знищили над областю чотири дрони-камікадзе.

Як повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у своєму Telegram, на Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку.

"Це була напружена ніч масованих атак. Вночі наші хлопці відправили на покій чергову зграю ворожих безпілотників. Оборонці з повітряного командування "Схід" знищили над областю 4 дрони-камікадзе "Shahed-136". Збили їх над Нікопольським районом", - розповів він.

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Резніченко також розповів, що російські окупанти завдали удару по об'єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі.

"Росіяни завдали удару по об’єктах енергетичної та водної інфраструктури у Кривому Розі. Там серйозні руйнування. Працюють усі служби. У Павлограді ворог поцілив по промисловому підприємству. Тривають відновлювальні роботи. На Нікопольщині росіяни накрили "Градами" та важкою артилерією дві громади - Нікопольську та Марганецьку. У Нікополі зайнялася автозаправка. Вогонь уже приборкали. Снаряди пошкодили житло, коледж, меблеве виробництво й промислове підприємство. У Марганецькій громаді ворожі снаряди залишили без світла понад 1 000 родин. Енергетики уже лагодять лінії", - додав він.

Резніченко також наголосив, що обійшлося без загиблих та поранених.

Ворожі атаки Дніпропетровської області

31 жовтня, коли росіяни знову завдали ракетного удару по Україні, "прильоти" були і на Дніпропетровщині. Рашисти поцілили в енергетичні об'єкти Дніпра та Павлограда. А захисники України з повітряного командування "Схід" ліквідували 9 ворожих крилатих ракет.

1 листопада у Дніпропетровській ОВА поділилися крутими новинами щодо ліквідації дронів-камікадзе. За ніч військові з Повітряного командування "Схід" знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе.

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