Пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебито мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.

Внаслідок чергового обстрілу росіянами Часового Яру на Донеччині загинула одна людина, ще двоє поранені.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі. "Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр", - зазначив він.

За словами Кириленка, окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебито мережі постачання до мікрорайону електрики та газу.

Відео дня

"Фактично увесь мікрорайон залишився без світла і тепла. Росіяни навмисне тероризують та знищують цивільне населення. І дорого за це заплатять", - наголосив голова ОВА.

Що відбувається у Донецькій області

Як відомо, на Донбасі тривають бої з російськими загарбниками. Попри проведення евакуації, там залишаються цивільні.

Внаслідок обстрілів 20 січня в Донецькій області загинули троє людей, ще четверо - отримали поранення.

Президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що битва за Донбас і південь України триває.

У службі розвідки Німеччини вважають, що зараз Росія кидає всі свої сили для досягнення переваги на Бахмутському напрямку.

Вас також можуть зацікавити новини: