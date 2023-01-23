Жорстокі бої тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що битва за Донбас і південь України триває. Наша країна знає, як відповідати ворогові.

Про це глава держави сказав в вечірньому відеозверненні, зазначивши, що сьогодні у нього було кілька докладних розмов з командувачами щодо ситуації на оперативних напрямках фронту.

"Іноді здається, що дехто в тилових містах повністю забув про війну і почав ігнорувати реальність, користуючись захистом наших героїв. Не рахуватися з війною – це така розкіш, якої ніхто собі дозволити не може", – підкреслив Зеленський.

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Він повідомив, що жорстокі бої тривають на основних оперативних напрямках, зокрема на Донбасі.

"Ворожі обстріли та штурми – цілодобово. Але битва за Донбас триває. Битва за південь триває. Ми бачимо, які сили накопичує Росія, і знаємо, як відповідати. Буде відповідь ворогу, безумовно, і на чергові терористичні обстріли наших прикордонних територій – Сумської, Харківської областей. Україна не проявить слабкості. Держава не проявить слабкості", – наголосив глава держави.

Ситуація на передовій

Увечері 23 січня 2023 року в Генеральному штабі ЗСУ заявили, що російські окупанти продовжують намагатися наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках з метою окупації всієї Донецької області. На одному з напрямків противники зазнали провалів.

Крім того, на східному напрямку воїни зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ збили шість повітряних цілей. Знищено два російські штурмовики Су-25, ударний вертоліт Ка-52, дві керовані авіаційні ракети Х-59, БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Водночас кореспондент Пентагону Джек Детч повідомив, що США бачать успіхи українських військових в районі окупованої Кремінної Луганської області.

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