Через супротивників за добу на Донбасі поранені чотири особи.

Внаслідок ворожих обстрілів в Донецькій області за минулу добу, 20 січня, загинули троє цивільних людей.

Найбільше жертв у місті Бахмут, про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. "За 20 січня стало відомо про трьох жителів області, убитих росіянами: двох у Бахмуті та одного у Желанному", - зазначив він.

Крім того, ще четверо людей дістали поранення.

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Ситуація в Донецькій області - зараз це треба знати

На Донбасі вже не один місяць тривають запеклі бої. Росіяни активно намагаються взяти під контроль Бахмут, але місто стало справжньою фортецею захисників України.

Вранці 21 січня Генштаб Збройних сил України повідомив, що ворог атакував наших воїнів біля низки населених пунктів на Донбасі, і було відбито чергову ворожу атаку на Бахмут.

Варто зазначити, що раніше влада запровадила евакуацію з неокупованих територій Донецької області, але там все одно залишилися мирні жителі.

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