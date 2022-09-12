Про постраждалих інформації немає.

У ніч на 12 вересня російські окупанти обстріляли Новобаварський район Харкова, постраждав житловий будинок.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Під обстрілом Новобаварський район. Попадання в житловий будинок. Про постраждалих і руйнування на зараз інформації немає", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, 11 вересня під час повітряної тривоги в декількох областях пролунали вибухи. В результаті російських атак були повністю знеструмлені Харківська та Донецька області, частково – Запорізька, Дніпропетровська та Сумська.

У Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях вже вдалося повністю відновити електропостачання.

Пізніше стало відомо, що російські загарбники завдали удару по Харківській ТЕЦ. У багатьох районах міста зникло світло і вода. У мережі повідомляли, що в Харкові зупинилося метро.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив про загибель працівника підприємства. На іншому об'єкті в Чугуївському районі чоловік отримав вибухову травму. На місці працюють рятувальники.

Також тривають роботи з відновлення електропостачання в місті та області.

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