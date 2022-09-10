Сьогодні о пів на сьому вечора окупанти обстріляли з РСЗВ Холодногірський район Харкова.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, внаслідок обстрілу є один поранений.
"Закликаємо залишатися в укриттях та не ігнорувати сигналів тривоги!", – наголосив голова ОВА.
Своєю чергою мер Харкова Ігор Терехов сповістив, що є один загиблий.
"Є інформація про одного загиблого внаслідок обстрілу Холодногірського району. Постраждали кілька приватних будинків, в одному з них пожежа", – написав він.
За попередньою інформацією Терехова, було два прильоти – у житловий будинок та в адміністративно-виробниче приміщення.
Оновлено (19:12): Синєгубов сповістив, що, за останніми даними, 1 людина загинула, 2 – отримали поранення.
"На місці працюють екстрені служби", – додав він.
Оновлено (19:25): За словами міського голови Терехова, обстріл Холодногірського району триває.
"Знову приліт і знову до приватного будинку. Там пожежа. Інформації про постраждалих наразі немає", – написав він.
Ситуація на Харківщині
Одночасно з контрнаступом ЗСУ на півдні тривають операціяї українських сил на лінії Харків – Ізюм.
8 вересня ЗСУ офіційно прозвітували президенту про звільнення Балаклії Харківської області. Вранці 10 вересня з’явилась інформація про звільнення Куп’янська.
На думку аналітиків, українські війська можуть створити загрозу оточення сил противника в Ізюмі. Британські розвідники, своєю чергою, констатують, що напад ЗСУ під Харковом був для росіян неочікуваним.