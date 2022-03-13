Внаслідок ракетної атаки на Міжнародний центр миротворчості та безпеки, розташований на Яворівському полігоні (Львівщина) загинуло 35 людей, ще 134 - травмовані.
Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Станом на 12:00 майже всі пожежі на території центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів.
"На жаль, ми втратили більше героїв: 35 осіб загинули в результаті обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі. Команда Львівської ОВА буде оновлювати дані, тому слідкуйте виключно за офіційними повідомленнями", - зазначив Козицький.
Росіяни здійснили авіаудар з акваторії Чорного та Азовського морів. Літаки підняли в аеропорту Саратово. Загалом окупанти випустили понад 30 ракет. Спрацювала українська система протиповітряної оборони. Частину ракет збили в повітрі.
Зранку 13 березня стадо відомо, що у Львові було оголошено повітряну тривогу. У мережі повідомили, що в обласному центі було чути два сильні вибухи.
Місцевий депутат Ігор Зінкевич повідомив, що вибухи - результат роботи української протиповітряної оборони по російських ракетах.
Вибухи на Львівщині пролунали вперше з часу вторгнення РФ в Україну.
Через деякий час стало відомо, що РФ завдала авіаудару Яворівському полігону. Знищено Міжнародний центр миротворчості та безпеки. Спочатку влада повідомляла про 9 жертв та 57 постраждалих. Міністр оборони Олексій Резніков вкотре закликав НАТО закрити небо над Україною.
Нагадаємо, рано вранці 24 лютого російські війська вдерлися до України.
Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.