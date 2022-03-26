Раніше повідомлялося, що рейси скасовано через запровадження посиленої комендантської години.

"Укрзалізниця" повертає рейси Інтерсіті+ №717 та №743 з Києва до Львова через скасування посиленої комендантської години в Києві.

Про це повідомляється у Telegram-каналі залізничної компанії.

"У зв‘язку зі скасуванням посиленої комендантської години в Києві "Укрзалізниця" повертає рейси Інтерсіті+ №717 та №743 з Києва до Львова", - йдеться в повідомленні.

Усі призначені електропоїзди також курсуватимуть за графіком, додали у компанії.

Комендантська година в Києві: що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що комендантська година в Києві та області триватиме з 20:00 26 березня до 7:00 28 березня. Під час неї жителі міста можуть вийти на вулицю лише для того, щоб пройти до укриття за сигналом тривоги, а громадський транспорт, магазини, аптеки, заправки не працюватимуть. Через це "Укрзалізниця" скасувала рейси з Києва до Львова.

Згодом мер повідомив, що завтра вдень комендантська година в Києві та області запроваджуватися не буде.

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