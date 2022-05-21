Втрат серед особового складу і техніки немає, про втрати серед місцевих чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Росіяни із мінометів вчергове обстріляли прикордонні райони Чернігівщини.

Як повідомляє оперативне командування "Північ", близько 12:10-12:20 спостерігачі зафіксували 9 "приходів", ймовірно, з міномету калібру 120 мм в напрямку Грем’яча.

Крім того, приблизно в той же час зафіксовано 6 "приходів", ймовірно, з міномету калібру 120 мм або ствольної артилерії в напрямку Миколаївки.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали у командуванні.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії. В Оперативному Командуванні "Північ" зазначили, що зафіксували 6 приходів в бік населеного пункту Кучерівка.

Як писав УНІАН, 19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину вздовж усього кордону: гатили із САУ, мінометів та стрілецької зброї.

Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською і Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України.

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