Є приходи - в Есманській громаді Шосткинського району.

Російські окупанти вранці суботи обстріляли територію Сумщини з артилерії.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За його словам, вечір п’ятниці на прикордонні був більш-менш тихим, хіба що лунали поодиночні та автоматичні постріли зі стрілецької зброї.

"На території Росії, але поруч з кордоном. Це відбувалося по межі в Шалигінській громаді Шосткинського району. Сподіваюсь, орки там перестріляли один одного", - зауважив він.

Вже вранці окупанти відкрили вогонь з артилерії.

"А от ранок в нас знову почався не з кави: майже о 8 ранку російські військові відкрили вогонь з артилерії зі своєї території. Приходи - по Есманській громаді Шосткинського району. Втрат немає", - додав Живицький.

В Оперативному Командуванні "Північ" зазначили, що зафіксували 6 приходів в бік населеного пункту Кучерівка.

Як писав УНІАН, 19 травня окупанти з території РФ обстріляли Сумщину вздовж усього кордону: гатили із САУ, мінометів та стрілецької зброї.

Російська Федерація продовжує утримувати війська біля кордону з Чернігівською і Сумською областями з метою сковування дій підрозділів сил оборони України.

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