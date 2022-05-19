Попередньо втрат і постраждалих людей немає.

Окупанти з території РФ обстріляли Сумщину вздовж усього кордону: гатили із САУ, мінометів та стрілецької зброї.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Російські вороги наче сказилися, тривали обстріли вздовж усього кордону Сумщини: близько пів на шосту вечора було 10 вибухів на Глухівщині. Вогонь вів ворог з території Росії. Майже о 20 годині у Великописарівській громаді 6 міноментих прильотів від росіян. Майже о 22 з території Росії працювали САУ по Білопільщині", - розповів він.

Крім того, у цей же час з території Росії ворог відкривав автоматні черги по Путивльщині та здійснив артобстріл Білопільської громади - масований обстріл з артилерії та стрілецької зброї тривав майже півгодини.

Також майже о 22:30 противник з території РФ відкрив вогонь із САУ по території Путивльської громади.

"Ми відповідали на ворожі дії належним чином. Попередньо втрат і постраждалих людей немає. Інформація уточнюється", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше російські окупанти обстріляли прикордоння Сумщини некерованими авіаційними ракетами. 13 травня ввечері військовослужбовці ДПСУ зафіксували на околиці одного з прикордонних сіл Шосткінського району п’ять розривів.