Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа.

Сьогодні пообіді росіяни обстріляли "Пункт незламності" у Херсоні, в результаті чого двоє містян загинули, ще двоє зазнали поранень.

Як повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, армія РФ вкотре накрила вогнем житлові квартали міста. Під удар ворога потрапили житлові будинки, медзаклад, службова автівка, а також міська школа, в котрій розгорнули "Пункт незламності".

"Терористи вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли, аби отримати гуманітарну допомогу. Двоє містян загинули, ще двоє - знаходяться в лікарні у стані середньої тяжкості", - зазначив Прокудін.

Незадовго до цього він інформував, що через обстріл Херсона постраждали двоє мирних людей.

"Чоловіків, 34 та 51 рік, шпиталізували до лікарні з опіками кінцівок та обличчя", - написав Прокудін.

Російські обстріли Херсонщини - новини

Як повідомляв УНІАН, Херсон і область російські окупанти обстрілюють майже щодня. Зокрема, у Білозерській громаді на Херсонщини внаслідок сьогоднішнього ранкового обстрілу одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

27 червня безпосередньо у Херсоні тимчасово припинили курсування тролейбусів через необхідність підібрати нових водіїв та відремонтувати рухомий склад. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко пояснив, що внаслідок ворожих обстрілів є загиблі та поранені водії.

23 червня повідомлялось про обстріл МКП "Херсонелектротранс". Тоді 55-річний чоловік загинув на місці, ще п'ятеро його колег були поранені, їх шпиталізували. Пізніше стало відомо про смерть в лікарні 43-річного працівника від ран.

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