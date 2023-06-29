Російські загарбники вранці здійснили обстріл Херсонщини, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Російські загарбники вранці здійснили обстріл Херсонщини, внаслідок чого одна жінка загинула, ще одна зазнала поранень.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора. Зазначається, що близько 07:20 ранку 29 червня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл Білозерської громади Херсонської області.

"Внаслідок атаки ворога місцева мешканка, яка перебувала на подвір’ї домоволодіння, отримала тяжкі травми голови несумісні із життям. Ще одна жителька отримала поранення", - інформує прокуратура.

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Уламками пошкоджено приватні будинки, господарські споруди. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України). Херсонська ОДА (ОВА) уточнила, що через ранковий обстріл Білозерки загинула 71-річна жінка.

Щодо другого постраждалого зазначається, що це 20-річний хлопець.

"В нього контузія та поранення обличчя", - інформує ОДА.

Як повідомляється, у Білозерці внаслідок ворожих ударів пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Обстріли Херсонщини

Підконтрольна територія Херсонщини зазнає регулярних обстрілів з мінометів, артилерії, танків, "Градів" та БПЛА, авіації.

Українські військові 11 листопада 2022 р. зайшли у Херсон, який був окупований в перші дні повномасштабної війни РФ проти України. Операція зі звільнення Херсона тривала з початку вересня. Також було деокуповано майже дві сотні населених пунктів на правобережжі Херсонщини та в Миколаївській області. Наразі лівобережжя Херсонщини перебуває під окупантами, але ЗСУ здійснює наступальні дії для звільнення цих територій.

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