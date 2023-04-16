Російські окупанти застосували по регіону міномети, автоматичні гранатомети, артилерію та авіаційні ракети.

У Сумській області за суботню добу, 15 квітня, зафіксовано понад 150 прильотів після обстрілів, які здійснили російські загарбники.

Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація. Зокрема, сьогодні росіяни здійснили обстріли території Білопільської, Великописарівської та Юнаківської громад.

"Зафіксовано 158 прильотів - з мінометів, АГС, артилерії. Також були три ракетних удари", - йдеться в повідомленні.

Так, з території РФ був пуск трьох некерованих авіаційних ракет з гелікоптера по Юнаківській громаді. Також зафіксовано три прильоти з міномету, внаслідок яких у селі Басівка пошкоджена лінія електропередач. "Наразі електропостачання у громаді відновлено", - йдеться в повідомленні.

Крім того, ворог обстріляв Великописарівську громаду - зафіксовано 15 пострілів з АГС та сім прильотів з міномету.

Також росіяни скинули 26 мін та здійснили 10 ударів з артилерії по Білопільській громаді.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у суботу Сили оборони України створили проблеми окупантам на декількох напрямках фронту, де ворог намагався реалізувати наступальні дії, та загалом відбили 40 атак росіян. У Генштабі зазначили, що росіяни все ще намагаються підкорити Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

Також повідомляється, що українські військові 15 квітня уразили три райони скупчення російських загарбників і склад боєприпасів. Водночас протягом доби російські окупанти завдали 19 авіаційних та 4 ракетних ударів.

Вас також можуть зацікавити новини: