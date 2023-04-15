Водночас протягом доби російські окупанти завдали 19 авіаційних та 4 ракетних ударів.

Українські військові сьогодні уразили три райони скупчення російських загарбників і склад боєприпасів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Зокрема, авіація Сил оборони за добу завдала п'ятьох ударів по районах зосередження окупантів.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів", - йдеться в зведенні.

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Водночас протягом доби російські окупанти завдали 19 авіаційних та 4 ракетних ударів, здійснили понад 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

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Як повідомляв УНІАН, Збройні сили України атакували дронами військову "заначку" російських окупантів: ворог намагався сховати на одній з ділянок фронту зенітну установку. За тим, як горить російська техніка, можна спостерігати вічно.

У Генштабі 15 липня зранку повідомили, що за минулу добу на українській землі ліквідовано 460 російських окупантів. Загальні втрати росіян з 24 лютого 2022 року сягнули 181 тис. 550 осіб.

Також зранку повідомлялося, що українські військові протягом попередньої доби успішно відпрацювали по російських позиціях на фронті.

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