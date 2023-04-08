Можлива загроза існує для мешканців населеного пункту Охтирка.

Міністерство оборони Російської Федерації опублікувало "анонс" хімічною атаки по Сумській області. Там звинуватили у підготовці відповідної провокації ЗСУ, хоча зазвичай саме так окупанти "попереджають" про свої чергові злочини проти України.

Відповідне повідомлення відомство опублікувало з огляду на "дані" Міжвідомчого координаційного штабу Російської Федерації з гуманітарного реагування в Україні. Кажуть, що українська армія планує інсценувати провокацію-обстріл із застосуванням отруйних речовин, щоб потім звинуватити у злочині Москву на трибуні Радбезу ООН й "задокументувати" застосування російськими збройними силами "хімічної зброї".

"Для її реалізації протягом останніх двох тижнів у населеному пункті Охтирка Сумської області нібито підготовлено ділянку "передового рубежу оборони ЗСУ на лінії бойового зіткнення з російськими військами", - фантазує Міноборони РФ.

Генштаб попередив про нову військову стратегію РФ

Нагадаємо, що напередодні глава Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони та охорони півдня Наталія Гуменюк розкрила подробиці нової тактики російських загарбників, яку вони придумали для більш "ефективних" терактів по Україні.

Зокрема, Росія замість ракетних ударів, тепер віддає перевагу авіабомбам, якими атакує сільськогосподарські угіддя, будинки та інші важливі об'єкти на території України. Гуменюк звернула увагу на те, що літаки РФ здатні запускати смертельно небезпечні снаряди на чималу дистанцію - небезпека існує для українців, які проживають далеко від прифронтових зон.

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