Зокрема, Росія відновила траншеї на КПВВ "Чонгар" та будує там нові.

Російські окупанти оновлюють старі окопи та риють нові траншеї на Херсонщині та півночі Криму.

Як повідомив OSINT-аналітик Бенджамін Піттет в Twitter, спутникові знімки свідчать про те, що Росія відновила траншеї на КПВВ "Чонгар", який знаходиться на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю. Крім того, там зʼявилися нові траншеї.

За словами аналітика, аналогічна картина спостерігається в північно-західній частині Криму, біля Армянська. Там окупанти також оновлюють старі траншеї і риють нові.

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Водночас у Новотроїцькому Херсонської області росіяни викопали величезну оборонну траншею. Аналітик наголошує, що по всьому регіону можна побачити багато траншей.

"Вони будують фортецю", – заявив Піттет.

Ситуація на Херсонщині: що відомо

9 листопада 2022 року новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявив, що його армія покидає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, росіяни теж покинуть.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти намагатимуться затриматися у Херсонській області. За його словами, росіяни створюють на лівому березі Дніпра вогневі точки, підвозять туди снаряди та мобілізованих.

Крім того, Подоляк заявив, що Україна не бачить ознак того, що Росія залишає Херсон без бою.

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