За його словами, якщо загарбники не можуть втримати Херсон, то вони максимально руйнуватимуть його з лівого берега.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що російські окупанти жорстко намагатимуться затриматися у Херсонській області.

Таку думку він висловив в ефірі телемарафону.

"Для росіян Херсон дуже тяжко було обороняти, як вони це казали, тому що туди не можна було доставляти певну низку боєприпасів, живої сили... Між тим, протягом певного часу, в останні два тижні, вони туди постійно довозили мобілізованих і таке інше", - зазначив Подоляк.

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Він зауважив, що окупанти готували у Херсоні вогневі точки і готували місто до "дуже жорсткої, скажімо так, війни".

"Для них принципово важливо створити фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. Звідти, знову ж таки, якщо не вдасться втримати Херсон, а скоріш за все, їм не вдасться втримати Херсон, знову ж таки, з точки зору логістики, бо це дуже тяжко вже для них - сьогодні в них практично немає транспортної спроможності туди щось доставити... Але якщо вони не можуть втримати Херсон, то вони будуть його максимально руйнувати з лівого берега", - зауважив радник керівника ОП.

За його словами, окупанти створюють на лівому березі Дніпра вогневі точки, підвозять туди снаряди та мобілізованих.

"Тобто вони усе одно будуть жорстко намагатися затриматися на Херсонщині. Так чи інакше. Тому, між тим, всі заяви Суровікіна, всі заяви Шойгу - це скоріше така інформаційно-пропагандистська кампанія, розрахована на внутрішній ринок Російської Федерації. Тому що все йде "по плану" у них, а план у них один - покинути всю територію України, включно з окупованими у 2014 році територіями", - сказав Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що своє суспільство вони готують до того, що це буде "перемога".

"Тобто коли вони вийдуть на лівий берег Херсонщини, на лівий берег Дніпра, то це вони будуть вважати перемогою, тому що зупинили "вражаючі сили", як я розумію, "НАТО", - зазначив він.

Ситуація у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 9 листопада, командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін оголосив, що його армія залишає правий берег Херсонської області. Відповідно, обласний центр, місто Херсон, російські окупанти теж покинуть.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич закликав мешканців області не розголошувати інформацію про дії ЗСУ.

Пізніше Подоляк повідомив, що не спостерігається ознак того, що Росія добровільно, без бою, залишає місто Херсон. За його словами, у місті зберігається значна частина російського угруповання, а в регіон стягуються додаткові окупаційні резерви.

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