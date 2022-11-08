Росіяни риють окопи просто у городах людей.

Під Мелітополем окупанти будують третю оборонну лінію і вводять свою комендантську годину.

Як пише видання "РИА-Мелітополь", з села Полянівка вони виселяють все місцеве населення і завозять туди бетонні блоки.

Росіяни риють окопи просто в городах людей. Самі ж окупанти обговорюють між собою, що будують третю оборонну лінію і чекають наступу ЗСУ, пишуть журналісти. "У військах окупантів вже паніка, вони обговорюють, що скоро українська армія увійде в Каховку, і бояться прориву ЗСУ в Крим", - додають журналісти.

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Поруч з Полянівкою в селі Лазурне ще більше ворожих солдатів. Повідомляється, що загарбники вже розселилися в будівлях дитячого садка, початкової школи, в приватних будинках.

"У місцевих мешканців окупанти відбирають особистий транспорт і заборонили виходити на вулицю всім після 16:00. Заїхали окупанти і в Радивонівку", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Росіяни перейшли до оборони на більшості ділянок фронту

Таких висновків дійшли аналітики британської розвідки. На думку західних фахівців, частково мобілізовані не дозволяють агресору вести повноцінні наступальні операції.

Ситуацію для ворога погіршують й регулярні атаки ЗСУ на логістичні шляхи РФ з постачання зброї й техніки. На дефіцит боєприпасів скаржаться вже й самі окупанти.

Як повідомив аналітик Defense Express Іван Киричевський, після провалу на Харківщині й втрати залізничного вузла в Куп'янську Росії загрожує каскадний обвал фронту по всій лінії.

Уже надійшли повідомлення про зведення лінії оборони в Лисичанську, Херсонській області, на березі Чорного моря та спробі зупинити просування ЗСУ на ділянці Сватове-Троїцьке-Кремінна.

Разом з тим окупанти продовжують безглузді штурми Бахмута, Павлівки, Соледара та інших населених пунктів на сході.

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