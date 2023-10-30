Ворог щоденно атакує позиції ЗСУ й намагається просунутись одразу на кількох напрямках.

Російські окупанти суттєво посилили своє угруповання та перейшли до активних дій у районі міста Бахмут Донецької області.

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський заявив у Telegram, що обстановка на східному фронті залишається складною. Загарбники продовжують спроби домогтися успіхів і щоденно атакують наші позиції.

"Особливу активність проявляє в районі Куп'янська, де намагається просунутися вперед одразу на кількох напрямках. У районі Бахмута противник суттєво посилив своє угруповання та перейшов від оборони до активних дій", - розповів генерал.

Відео дня

За його словами, загарбники намагаються там зупинити просування ЗСУ і відновити втрачене положення, використовуючи десантні підрозділи. Також на окремих ділянках вони використовують штурмові групи зі складу загонів "Шторм Z".

Свої дії армія ворога підтримує щільним вогнем артилерії та мінометів. Крім того, противник постійно збільшує застосування дронів-камікадзе. Однак завдяки професійним і злагодженим діям українських військ окупанти зазнають великих втрат і не можуть досягти поставлених цілей.

Війна в Україні - ситуація під Бахмутом

Українські військові на Бахмутському напрямку нещодавно вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на два мільйони доларів.

Сирський навіть показував відео, на якому ЗСУ знищують окупантів біля Бахмута.

За словами експертів, Бахмут для Росії має колосальну політичну та ідеологічну цінність.

Вас також можуть зацікавити новини: