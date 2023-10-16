Про це заявив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

Українські військові на Бахмутському напрямку вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на два мільйони доларів.

Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку", - написав він.

На підтвердження цих даних він опублікував відео ліквідації ворога та його техніки.

Зокрема, було уражено самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С". Крім того, українські FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

За словами Сирського, сукупна вартість ураженої техніки ворога становить близько 1,8 млн доларів.

Нові просування ЗСУ на Бахмутському напрямку

Як раніше повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватися, зокрема, у напрямку Горлівки. Там ЗСУ мають успіхи та ліквідували 157 окупантів, а також одну артустановку "Піон", реактивну систему залпового вогню "Град", декілька гармат та 28 FPV-дронів росіян.

Крім того, 15 жовтня на сході країни українські військові збили ворожий гвинтокрил Мі-8.

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