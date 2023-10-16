Українські військові на Бахмутському напрямку вдарили по російських позиціях, знищивши живу силу та техніку росіян майже на два мільйони доларів.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський.
"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку", - написав він.
На підтвердження цих даних він опублікував відео ліквідації ворога та його техніки.
Зокрема, було уражено самохідні артилерійські установки 2с1 "Гвоздика" та 2с9 "Нона-С". Крім того, українські FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.
За словами Сирського, сукупна вартість ураженої техніки ворога становить близько 1,8 млн доларів.
Нові просування ЗСУ на Бахмутському напрямку
Як раніше повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ Збройних сил України Ілля Євлаш, на Бахмутському напрямку українські військові продовжують просуватися, зокрема, у напрямку Горлівки. Там ЗСУ мають успіхи та ліквідували 157 окупантів, а також одну артустановку "Піон", реактивну систему залпового вогню "Град", декілька гармат та 28 FPV-дронів росіян.
Крім того, 15 жовтня на сході країни українські військові збили ворожий гвинтокрил Мі-8.